Elezioni presidenti Camere: oggi si insedia il parlamento più giovane di sempre

Il Parlamento ricomincia oggi. Stamane avviene l’insediamento del nuovo Parlamento con la prima seduta della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il primo passo decisivo è l’elezione dei presidenti delle due Camere. Ecco alcuni dati che caratterizzano già in partenza questa legislatura.

Ricambio a livelli record. La maggior parte dei deputati e dei senatori sono cambiati rispetto alle elezioni del 2013. Il tasso di ricambio parlamentare, relativo alla percentuale di neo eletti che non hanno fatto parte della precedente legislatura, è infatti del 65,91 per cento alla Camera e del 64,26 per cento al Senato.

Il Parlamento più giovane di sempre. Il più giovane a varcare la soglia di Montecitorio (la Camera dei Deputati), è Alberto Stefani, leghista, anni 25 e da poco laureato in giurisprudenza. A Montecitorio l’età media dei parlamentari si è abbassata a 44,33 anni, scendendo così per la prima volta sotto i 45 anni nella storia repubblicana. A Palazzo Madama (il Senato), l’età media è un po’ più alta: 52,12 anni, anche a causa dell’età elettiva (non può essere inferiore ai 40 anni). Qui è Pierferdinando Casini, 63 anni, ad essere stato eletto per la sua decima legislatura. Seguono Emma Bonino, eletta nel Lazio con +Europa (nona legislatura), Umberto Bossi e Roberto Calderoli per la Lega (ottava legislatura).

(Foto: Vvox)