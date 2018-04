Elezioni regionali: chiamati al voto milioni di italiani

La stagione elettorale italiana non si è ancora chiusa: dopo le politiche di inizio Marzo, tocca ora a 3 Regioni votare per scegliere i rappresentanti del territorio.

Tre regioni saranno chiamate al voto a breve

Le regionali più “attese”, almeno fino ad ora, sono state quelle del Lazio, in cui Zingaretti del PD è stato riconfermato e quelle della Lombardia che hanno visto trionfante Attilio Fontana, sostenuto dalla coalizione di Centro-destra. Ora, però, altre tre regioni sono attese alle urne, vale a dire il Molise, il Friuli Venezia Giulia e la Val D’Aosta. I cittadini molisani si recheranno a votare il 22 Aprile, i friulani il 29 Aprile e i valdostani il 20 Maggio.

Ecco chi sono i candidati in ciascuna regione

A rappresentare i cittadini in Molise saranno Andrea Greco, uomo del Movimento 5 Stelle molto noto a livello territoriale, Donato Toma per il centro-destra, Carlo Veneziale sostenuto da tutta l’area del centrosinistra e Agostino di Giacomo di Casapound. In Friuli correranno per il ruolo di governatore Fedriga (centro-destra), Fraleoni (Movimento 5 Stelle), Bolzonello (Centrosinistra), Cecotti (Patto per l’autonomia), Dorigo (Acuile dal Friul). Molto più variegata la situazione in Val D’Aosta, nella quale oltre a centro-destra, centrosinistra, 5 Stelle e Casapound, si presentano molti altri partiti minori per le autonomie.

Anche i comuni chiamati al voto

Non solo regionali, comunque. Anche i cittadini di alcuni comuni saranno chiamati alle urne: tra questi figurano le città di Teramo, Avellino, Ancona, quasi tutte le province siciliane, Pisa e Viterbo.

Insomma, queste elezioni contribuiranno a consegnare al nostro Paese un quadro più definito su quale siano le forze politiche più rilevanti anche a livello regionale.

[foto: infomessina.it]