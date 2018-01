Gentiloni: ‘Ci sono tre opzioni sul tavolo, centrosinistra sa governare’

Italiani, a voi la scelta. Il premier Paolo Gentiloni, intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa, su Rai 1, ha parlato delle prossime elezioni politiche e di quanto fatto nel corso del suo mandato. Per Gentiloni ci sono tre opzioni sul tavolo: “Io insisto che per rispetto agli elettori bisogna dire ‘avete una scelta nelle vostre mani’. Se gli diciamo che la scelta è di altri dopo le urne, non facciamo bene alla democrazia. Ci sono tre opzioni sul tavolo, ciascuno può scegliere, e ciascun blocco in teoria può avere la maggioranza. Io spero che l’Italia non giochi il ‘rischiatutto‘ con forze che non sanno governare il paese. Penso che centrosinistra abbia dimostrato di saper governare”.

La squadra più credibile per il prossimo governo del Paese? Quella targata Partito Democratico. Il premier non ha dubbi su quale sia la squadra di governo migliore per governare l’Italia dal 4 marzo 2018 in poi: “il Pd ha la squadra più credibile. Non credo che nessuno degli altri partiti politici possa avere un’altra squadra di governo minimamente comparabile a quello del Pd”. Gentiloni afferma anche di essere “orgoglioso di aver contribuito a rasserenare il clima” perché “un paese che litiga troppo, che non ha valori condivisi su politica estera e principi, è un Paese a rischio”.

Sul fronte dei diritti civili persa la battaglia dello Ius soli. Il governo uscente è riuscito a condurre in porto leggi di cui si discuteva da decenni ma così non è stato per la legge sulla cittadinanza: “Non siamo riusciti a farla per una banalità: non avevamo i numeri in Senato. Purtroppo in politica è così: se non hai i numeri non ce la fai”. E sulle unioni civili e il biotestamento, Gentiloni ha affermato: “Io sono parlamentare da tanti anni e da allora si discuteva di unioni civile e biotestamento. Il fatto che si sia riusciti a fare queste due leggi è una medaglia per il governo”.

Politica internazionale: tra Trump e il “pulsante” di Kim. Gentiloni ha parlato anche dei recenti fatti di politica internazionale che coinvolgono Stati Uniti e Nord Corea: “Io il pulsante nucleare sulla scrivania non ce l’ho, e forse questo è rassicurante per gli italiani. Ma non confondo il presidente degli Stati Uniti, con il dittatore nordcoreano. Siamo in una zona del mondo delicatissima – ha aggiunto il premier – dove c’è una grande potenza come la Cina. Che in quella zona del mondo ci sia una dittatura con il famoso pulsante è molto pericoloso: io mi auguro che qualche distensione ci sia, spero molto nel ruolo della Corea del Sud che ora fa le Olimpiadi e ha tutto l’interesse a innescare un dialogo con la Corea del Nord, speriamo che ci riescano”.

