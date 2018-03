Governo, Bonafede M5s: ‘Nessun esecutivo senza Di Maio premier’

Il premier? Luigi di Maio. Alfonso Bonafede, esponente del Movimento Cinque Stelle, intervistato da Luca Telese e Oscar Giannino durante la trasmissione 24mattino, ha affermato che non potrà esserci nessun governo che non contempli Luigi Di Maio come premier. Il candidato a ministro della Giustizia di un’eventuale governo pentastellato, ha affermato: “Se noi ai cittadini presentiamo un altro candidato premier, non eletto dai cittadini determiniamo il definitivo allontanamento dalla politica”.

Una risposta chiara ai cittadini. Il candidato premier, quindi, non può non essere che quello già presentato in campagna elettorale ai cittadini: “A queste elezioni i cittadini hanno partecipato con entusiasmo e, quindi, va data una risposta e questa risposta secondo noi non può prescindere dalla presenza di Luigi Di Maio come candidato premier”, ha aggiunto Bonafede. Una risposta che sembra precludere qualsiasi altra ipotesi in cui il leader del Movimento Cinque Stelle non figuri come presidente del Consiglio: “Noi riteniamo che debba essere lui il candidato premier, sì. Il premier del governo”, ha risposto Bonafede a Telese.

In merito al reddito di cittadinanza, uno dei cavalli di battaglia della campagna elettorale del Movimento, ha assicurato che si farà “senza se e senza ma“. Così come saranno realizzate “tutte le promesse fatte in campagna elettorale“, ha chiosato Bonafede.

(Foto: Dagospia)