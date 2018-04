Governo, consultazioni: convergenza M5S – Pd?

Maria Elisabetta Casellati, presidente del Senato, conclude oggi il secondo giro di consultazioni a Palazzo Giustiani. Intanto il Movimento rinnova l’invito al dialogo al Partito democratico.

Oggi si chiude il secondo giro di consultazioni

Nel pomeriggio la Casellati verificherà se ci sono possibilità di trovare un’intesa tra il Movimento Cinque Stelle e il centrodestra al fine di formare un governo per l’Italia. Gli incontri partiranno alle 14:30 e a salire per prima sarà la delegazione del centrodestra unita. Più tardi, alle 17:30, sarà la volta della delegazione del Movimento Cinque Stelle.

Il Movimento Cinque Stelle chiude nuovamente a Berlusconi

Domani mattina la Casellati tornerà al Colle per riferire l’esito delle consultazioni al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sul fronte pentastellato si registra una nuova chiusura del Movimento al leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, mentre la partita sembra ancora con il Partito democratico: “Noi parliamo solo della Lega perché il presidente Mattarella ha dato alla Casellati un mandato specifico – afferma il capogruppo del M5S Danilo Toninelli a Rtl 102.5 – ma noi non è che non stiamo parlando al Pd al quale rinnoviamo la proposta di sedersi a un tavolo e scrivere un contratto di governo”.

Convergenza M5S – Pd?

Se anche il secondo giro di consultazioni dovesse produrre una fumata nera, il Presidente Mattarella potrebbe conferire un nuovo incarico a Roberto Fico, presidente della Camera. E chissà che da queste eventuali consultazioni non emerga una convergenza tra M5S e Pd.

(Foto: Powerzine)