Governo, Italia: Matteo Renzi chiude a un governo con M5S

Matteo Renzi chiude alla possibilità di un accordo tra il Partito democratico e il Movimento Cinque Stelle. La dura replica di Luigi Di Maio. Si ritorna al voto?

Renzi: “Il Pd ha perso, la palla è nelle loro mani”

L’ex segretario dei democratici chiude alla possibilità di far nascere un governo formato dal Movimento Cinque Stelle con l’appoggio del Partito democratico. L’ex leader, oggi senatore, è stato intervistato da Fabio Fazio a ‘Che Tempo che Fa’: “Il Pd ha perso e non possiamo con un gioco di palazzo rientrare dalla finestra. Oggi la palla è nelle loro mani”, ha affermato Renzi.

Si ritornerà al voto?

Renzi ha chiesto a chi ha vinto di realizzare quanto promesso in campagna elettorale altrimenti, per l’ex leader democratico, è meglio tornare a votare. L’unico spiraglio aperto da Renzi è quello di cambiare la legge elettorale prima di tornare al voto: “i populisti che hanno vinto facciano una proposta per cambiare la legge elettorale e una proposta di riforma costituzionale”. Un’apertura a cambiare le regole del gioco per poter ridare, tra un anno, la parola ai cittadini ma non la fiducia ad un governo con Di Maio premier.

La risposta di Luigi Di Maio

Il leader pentastellato risponde a stretto giro all’ex segretario democratico con un post su Facebook: “Il pd non riesce a liberarsi di Renzi nonostante l’abbia trascinato al suo minimo storico prendendo una batosta clamorosa. Altro che discussione interna al Pd. Oggi abbiamo avuto la prova che decide ancora tutto Renzi col suo ego smisurato”. E poi invita i sostenitori a seguirlo su Facebook perché nella giornata odierna ci saranno delle novità. Il governo per l’Italia sembra più lontano che mai con la chiusura di Matteo Renzi a un governo con M5S. Gli italiani torneranno al voto?

(Foto: The New Age)