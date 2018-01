Il blog di Grillo separato da quello del Movimento 5 Stelle

Monta la polemica su un’eventuale rottura tra il Movimento Cinque Stelle e il suo padre fondatore Beppe Grillo. Il blog del nuovo partito è stato separato da quello del comico, ma non si tratta di un parricidio. Il garante del movimento resta sempre il comico genovese ma i tempi sono maturi affinchè il partito inizi a camminare con le proprie gambe. E’ nato però un nuovo statuto, un nuovo sito e un nuovo simbolo. Perché allora prendere le distanze dal passato? A dare delle prime spiegazioni è il candidato premier del movimento Luigi Di Maio, nella trasmissione Porta a Porta. Ringrazia Beppe Grillo per aver dato vita e guidato i 5 Stelle ma è ora lui il capo politico e il suo rappresentante. Il comico resterà comunque a dare consigli e ad aiutare a prendere decisioni sui grandi temi.

Nella stessa puntata Di Maio ha presentato anche un programma elettorale che il suo partito politico intenderà attuare nel caso in cui dovesse salire al governo del Paese. Innanzitutto le aliquote verrebbero abbassate per tutti gli scaglioni di reddito e tale manovra avrebbe un costo di circa 3,5 miliardi di euro. Non pagano le tasse coloro che hanno un reddito minimo di 10 mila euro che potrebbe essere esteso anche per chi ottiene 26 mila euro all’anno ma ha figli. Fino ai 28 mila l’aliquota dovrà scendere dal 27 al 23, sotto i 100 mila, dal 41 al 37% e infine per i redditi oltre i 100 mila euro l’aliquota scende di un solo punto, dal 43% al 42%.

Durante il discorso di Di Maio sul programma fiscale si evince anche che l’Irap verrà esentato fino ad imprese con un massimo di 5 dipendenti ma verranno ridotti i finanziamenti a pioggia. Questa manovra avrà un costo di circa 5 miliardi. Di Maio ha poi dichiarato che il Movimento 5 Stelle non sta conducendo una battaglia contro i ricchi e che non verrà toccata la tassa di successione. Ha dichiarato di voler governare per tutti gli italiani che che vivono sotto la soglia minima di ricchezza e che sono circa il 99%. Il restante 1% è formato da persone che hanno solo ricevuto i benefici delle leggi ad personam. Nella puntata affronta anche il problema dei tagli sulle spese che molto spesso, in questi anni, sono stati barattati con i voti e a pagarne le conseguenze sono stati gli italiani. Infatti questi anni di mala politica, hanno contribuito a far crescere disoccupazione, debito pubblico, soglia di povertà e malcontento dei cittadini che hanno iniziato a prendere le distanze dalla politica e dalle decisioni più importanti del Pese.

