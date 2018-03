M5s, Di Maio sulla formazione del governo: ‘Saremo più veloci della Germania’

Il governo si formerà prima che in Germania. Luigi Di Maio è certo che i tempi che porteranno alla nascita del nuovo governo saranno più brevi di quelli impiegati dalla cancelliera Angela Merkel in Germania: “Oggi in Germania dopo circa 6 mesi è stato formato il Governo, credo che ci impiegheremo di meno rispetto a quei tempi”, ha affermato Di Maio a Milano a un incontro con Confcommercio.

Il primo problema da risolvere: fermare l’aumento dell’Iva. Il leader del Movimento Cinque Stelle ha parlato del primo nodo da sciogliere: “Credo che le clausole per l’aumento dell’Iva vadano disinnescate subito e non vadano rinviate per questioni tecniche”. Di Maio ha ricordato quanto sia importante la spending review: “prima di parlare di sforamento del deficit, andiamo a recuperare i soldi spesi male e investiti male”. Il candidato premier del Movimento ha sottolineato l’importanza di ridurre le tasse, anche nel numero, “per dare serenità” al mondo dell’impresa.

Reddito di cittadinanza e incontro dei capigruppo. Di Maio ha toccato anche la proposta del reddito di cittadinanza ed ha precisato che non è una misura volta a “dare soldi alle persone senza che facciano nulla”. Le prossime mosse prevedono l’incontro, nella giornata odierna, dei capigruppo del Movimento, Giulia Grillo e Danilo Toninelli, con le altre forze politiche: “L’interlocuzione sulle presidenze delle Camere, come abbiamo già detto, è slegata da ciò che riguarderà la formazione del governo”, ha detto Di Maio su Facebook dopo aver parlato telefonicamente con il leader della Lega Matteo Salvini sulle presidenze delle Camere.

(Foto: Il Post)