Matteo Renzi, no ad un governo con Berlusconi: ‘escludo intese con Mr. Spread’

Renzi dice no ad un governo con Berlusconi. Il segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi, intervistato dal quotidiano la Repubblica, parla del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, e lo definisce “bravissimo a camuffarsi, sembra un passante”. Renzi attacca l’ex premier quale responsabile di buona parte della vita politica degli ultimi due decenni: “Ma ce lo ricordiamo vero che lui è il principale responsabile di questi lustri? Che lui è Mister Spread? Che sta ripromettendo le stesse cose del 1994 perché non le ha mai fatte? E le uniche promesse mantenute, dall’Imu all’Irap, gliele abbiamo realizzate noi. Io non contesto ciò che Berlusconi ha fatto, contesto ciò che Berlusconi non ha fatto”.

L’affondo contro Grasso e Boldrini. Renzi attacca anche la discesa in campo dei presidenti di Senato e Camera: “Sorprendente la loro scesa in campo, i loro predecessori non hanno brillato nelle urne. Ogni voto a Liberi e uguali è regalato alla destra”. E guardando sempre alla prossima competizione elettorale, il segretario del PD ha affermato che “la contesa per il primo partito è tra noi e il M5s”.

In settimana la presentazione della coalizione. Il segretario dem parla del lavoro di ricucitara fatto da Piero Fassina e del risultato che sarà presentato in settimana: “il generoso lavoro di Piero Fassino ha comunque prodotto una coalizione che sarà ufficializzata in settimana. L’Italia è l’unico grande paese europeo in cui la sinistra ha chance di vittoria. Ma bisogna che adesso la squadra del Pd sia compatta: mancano tre mesi alle elezioni, ora puntiamo a vincere, stop alle polemiche”. E avverte: “la mia fase zen è finita, ora si deve lottare casa per casa. Ai dirigenti del Pd dico che non tollererò solo chi si rassegna al primo sondaggio negativo”.

(Foto: LineaPress.it)