Michele Emiliano, Pd: ‘M5s ha diritto di governare’

Il Movimento Cinque Stelle ha raccolto le voci degli invisibili. Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, personaggio di spicco del Partito democratico, intervistato da Giovanni Minoli nel programma “Faccia a Faccia” esprime il suo bilancio post voto: “Ignorare una grande forza di popolo come il M5S, che tutela soprattutto quelli che contano poco o niente nella società italiana, è stato un errore gravissimo del Pd. Dovevamo farlo noi quel lavoro”.

I pentastellati hanno il diritto di provare a governare. Il presidente Emiliano parla poi delle dimissioni di Renzi: “Studia comunque una rivincita, è evidente. Ha fatto una legge elettorale dove vince chi arriva terzo in un sistema tripolare. Ha vinto in realtà e può determinare il governo”. Su un’eventuale appoggio ad un governo targato Cinque Stelle, afferma: “Io non sostengo un governo M5S, ma sostengo che queste persone abbiano preso 11 milioni di voti e hanno diritto a provare a governare questo Paese”.

Beppe Grillo ha passato il testimone ad un trentenne. Il politico democratico ricorda quanto sia importante quello che ha costruito Beppe Grillo che “con generosità lascia tutto a un ragazzo di poco più di 30 anni. Lei ha mai trovato uno del Pd così generoso?”. Per il presidente della Puglia “c’è stato un passaggio politico importantissimo nel M5S”.

Favorevole ad un appoggio esterno del Pd a un governo Cinque Stelle. Michele Emiliano esprime parere favorevole ad un appoggio del suo partito ad un eventuale governo Cinque Stelle, al fine di evitare un accordo tra i pentastellati e la lega di Salvini: “Se si saldano Salvini e Di Maio, può nascere una nuova forma di autoritarismo, avendo anche la maggioranza per cambiare la Costituzione. Io sono favorevole a un governo M5S con appoggio esterno del Pd. Questo significa che Di Maio prende le chiavi, fa la sua proposta e noi del Pd diciamo i punti precisi sui quali voteremo. Dopodiché lui parte”.

(Foto: Radio Radio)