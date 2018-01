Moneta unica: arriva il dietrofront di Di Maio

Luigi Di Maio, capo politico del Movimento 5 Stelle, in un’intervista rilasciata al programma RAI “Porta a porta” ha toccato numerosi punti importanti, in vista delle prossime elezioni.

Intervistato dal giornalista Bruno Vespa, il politica, riguardo alla moneta unica ha dichiarato “Io non credo sia più il momento per l’Italia di uscire dall’euro perché l’asse franco-tedesco non è più così forte, e spero di non arrivare al referendum sull’euro che comunque per me sarebbe un’estrema ratio”. Un vero e proprio dietrofront per Di Maio, che in più di un’occasione aveva criticato l’euro.

Non solo, durante la chiacchierata con Vespa, infatti, il candidato premier dei 5 Stelle ha anche parlato di possibili alleanze, dicendo “il mio appello, la sera delle elezioni, sarà rivolto ai gruppi, per avere una maggioranza che sostenga una squadra di governo che noi annunceremo prima del voto. Io non voglio cambi di casacca, farò un appello ai gruppi. Chi risponderà quella sera sarà un interlocutore nei giorni successivi, faremo incontri trasparenti e formeremo una maggioranza sui temi del paese che si proporrà al Colle”.

Il politico ha inoltre commentato, più in generale il panorama politico e si è detto pressoché certo che il centrodestra, nel giro di poco tempo, si sgretolerà. Riguardo al ruolo del presidente Mattarella ha infine aggiunto “Io credo che Mattarella debba dare l’incarico di governo a chi ha una maggioranza”.

Non sono mancate poi delle prese di posizione a favore della sindaca di Roma, Virginia Raggi: nel corso dell’intervista Di Maio ha difeso la scelta operata dalla sindaca di spedire alcuni dei rifiuti raccolti a Roma in Abruzzo. Il pentastellato ha infatti dichiarato “La regione Emilia ha un costo di 180 euro a tonnellata, l’Abruzzo di 150 euro a tonnellata. Noi per far risparmiare i romani scegliamo la Regione che ha meno costi. I presidenti di Emilia-Romagna, Abruzzo e Lazio sono dello stesso partito, usano i romani per la campagna elettorali, stanno maliziosamente rilasciando interviste e temporeggiando per la campagna”.

Insomma, un’intervista lunga ed estremamente articolata, durante la quale sono stati toccati svariati punti di grande interesse. Che sia dunque arrivata l’occasione per i 5 Stelle di andare al governo?

[fonti articolo: ansa.it, ilgiornale.it, corriere.it, tgcom24.mediaset.it]

[foto: tgcom24.mediaset.it]