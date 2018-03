Pd, Matteo Orfini: ‘Renzi si è dimesso con una lettera formale’

Orfini conferma le dimissioni di Renzi. Il presidente dei Partito Democratico, Matteo Orfini, ha annunciato che Matteo Renzi si è “formalmente dimesso lunedì da segretario del Partito”. Ed aggiunge: “Come da lui richiesto nella lettera di dimissioni, e come previsto dallo statuto, ho immediatamente annunciato la convocazione dell’assemblea nazionale per gli adempimenti conseguenti”.

Inizia il dopo Renzi? Ecco cosa succede nel Pd. Orfini ha ricordato le varie tappe da seguire dopo le dimissioni del segretario ed un primo importante incontro è fissato per lunedì prossimo, quando si riunirà la direzione nazionale. Il gruppo dirigente si incontrerà per discutere sulle future scelte politiche da intraprendere e servirà anche ad individuare la reggenza per il Partito. Matteo Richetti, portavoce della segreteria Dem, ha parlato di questo incontro ed ha spiegato di non sapere se vi parteciperà anche il segretario dimissionario: “Non so se ci sarà Renzi e se non ci sarà sarà la dimostrazione che ha fatto un passo indietro anche fisico. Il nostro Statuto dice le cose che stiamo facendo”, ha affermato Richetti a Rai3.

Carlo Calenda non si candida a segretario del Pd. Il ministro uscente dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, dopo essersi iscritto al Partito, ha dichiarato di non voler correre per la carica di segretario: “Sarebbe ridicolo propormi come segretario di un partito che non conosco, non avevo mai messo piede al Nazareno prima d’ora”. Per il ministro “è importante rifondare la sinistra trovando un equilibrio tra due facce che si sono separate. Mi sono iscritto al Pd per dare un segnale importante, se il partito non recupera l’Italia è a rischio”, ha aggiunto. Maria Elena Boschi fa sapere di non essere interessata né a ricoprire il ruolo di capogruppo, né quello di vicepresidente della Camera.

(Foto: La Stampa)