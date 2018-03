PD: Matteo Renzi lascerà la guida del partito

Matteo Renzi è stata una delle figure chiavi della politica italiana degli ultimi anni: al di là delle opinioni personali, il leader del Partito Democratico ha avuto il suo peso nel nostro Paese, guidandolo per quasi tre anni.

Ieri, a seguito del disastroso esito alle elezioni, il politico fiorentino ha deciso di lasciare la guida del Partito Democratico ma, ha chiarito, non prima che si sia formato un governo. Durante la tipica conferenza stampa che ogni leader politico fa dopo le votazioni, l’ex sindaco di Firenze ha dichiarato “E’ ovvio che io debba lasciare la guida del Partito democratico e ho chiesto al presidente Orfini di convocare un’assemblea per aprire la fase congressuale. Questo accadrà dopo la fase di insediamenti. Il nostro posto è all’opposizione: lì ci hanno chiesto di stare i cittadini e lì staremo”. Dalle parole di Renzi, la questione del congresso è sembrata di primaria importanza: l’ex primo ministro ha infatti detto “non uno che si apre e non finisce mai, ma uno che permetta alla leadership di fare quello per cui che è stata eletta”.

L’ex leader del PD ha poi continuato, lanciando una stoccata ai vincitori, rimproverandoli di non aver votato a favore del referendum del 2016.

Nonostante l’esito delle elezioni, comunque, Renzi non si allontanerà del tutto dal mondo della politica: siederà, tra le fila del PD, al Senato della Repubblica, impegnandosi -come da lui sottolineato- a fare opposizione.

La scelta di annunciare le dimissioni pur senza rassegnarle ha spinto alcuni esponenti del centro sinistra a prendere posizioni nette contro l’ex leader: tra i più critici Anna Finocchiaro, Michele Emiliano e Luigi Zanda. Quest’ultimo ha tuonato “La decisione di Renzi di dimettersi e contemporaneamente rinviare la data delle dimissioni non è comprensibile. Serve solo a prendere ancora tempo”.

[fonti articolo: corriere.it, ansa.it, tgcom24.mediaset.it]

[foto: thelocal.it]