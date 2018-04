Pietro Grasso apre al Movimento 5 Stelle

In quanto Presidente uscente del Senato della Repubblica, Pietro Grasso è uno dei nomi più importanti e rispettati dell’intero panorama politico nostrano. Uomo dalla storia inattaccabile, Grasso ha sempre mostrato grande rispetto per le istituzioni e ha svolto il suo lavoro in maniera encomiabile.

Divenuto leader di Liberi e Uguali, l’ex presidente del Senato, in questi giorni ha rilasciato svariate interviste, nel corso delle quali ha spesso parlato del presente e del futuro del suo partito. Il politico ha anche rilasciato dichiarazioni su ipotetiche aperture al Movimento 5 Stelle, dicendo “Abbiamo manifestato la disponibilità con senso di responsabilità ad aprire dialoghi con quelle forze che in via prioritaria possano avere nel loro programma i temi che sono per noi essenziali, come Liberi e Uguali. E cioè i temi per poter realizzare un piano di investimenti per il lavoro e l’occupazione, il tema dei diritti dei lavoratori, il tema del rafforzamento del welfare e del sistema sanitario nazionale e quelli che sono gli altri temi per noi molto importanti: diritto allo studio, scuola e ambiente. Queste sono delle condizioni essenziali per poter iniziare un dialogo. Il nostro dialogo è assolutamente escluso per una divisione, sia nei programmi che in una posizione politica, con il centrodestra. Questa è una condizione essenziale. Manifestiamo l’auspicio che si possa al più presto creare un dialogo con forze riformiste e progressiste per responsabilmente cercare di dare un governo a questo paese”.

Il suo punto di vista, dunque, è chiaro quanto mai: un avvicinamento ai 5 Stelle potrà avverarsi solo laddove il centrodestra non faccia parte della partita.

