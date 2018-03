Politica: Salvini potrebbe aprire ai 5 Stelle

“Governo con i M5s? Voglio vedere cosa vogliono fare. Mio dovere è andare a sentire tutti. Non c’è niente di impossibile e irrealizzabile. Non si può andare al voto subito… La gente a un certo punto ti dice basta. L’ultima cosa che vorrei è andare a votare. Ma se mi accorgo che vogliono tirare a campare per portare a casa lo stipendio, io non sono d’accordo, non fa per me. Andrò in Parlamento dicendo: vogliamo cancellare la Fornero, ridurre le tasse, chi ci sta? Su questi punti, chi ci sta, chi ci segue? Se c’è qualcuno dice sì, si parte da questo programma e questa squadra, si parte dal centrodestra che ha vinto, ci metto la faccia”.

È un Matteo Salvini sicuro come non mai quello intervistato a Domenica Live. Il leader della Lega e l’uomo chiave della coalizione di centrodestra sembra essersi aperto a un possibile accordo con il Movimento 5 Stelle, pur di poter dare all’Italia un governo solido.

Il politico lombardo ha anche parlato apertamente della telefonata avuta con il leader dei 5 Stelle, confermando che i due hanno affrontato la questione presidenza della Camera, tanto cara a Di Maio.

Il politico pentastellato, dal canto suo, in un post sul blog del proprio partito ha scritto “Nella giornata di oggi ho sentito telefonicamente i principali esponenti di tutti i futuri gruppi parlamentari per un confronto utile all’individuazione dei presidenti delle Camere che dovranno essere votati a partire da venerdì prossimo. È il primo passo necessario per far partire questa legislatura e voglio che tutto avvenga nella massima trasparenza soprattutto nei confronti dei cittadini che attendono un Parlamento capace di dare risposte ai problemi reali del Paese”.

Intanto la coalizione di centrodestra appare un poco meno coesa di quanto visto durante la campagna elettorale: da Forza Italia a Fratelli D’Italia sono arrivate critiche più o meno velate, che evidenziano come i rapporti stiano lentamente cambiando.

Quale sarà dunque la strada che prenderà il nostro Paese? Salvini stringerà realmente un accordo con i 5 Stelle o continuerà a collaborare esclusivamente con Forza Italia e Fratelli d’Italia?

[fonti articolo: ansa.it, lastampa.it, corriere.it]

[foto: corriere.it]