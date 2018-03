Russia: Putin si conferma con oltre il 76 per cento dei voti

Putin festeggia la riconferma per la quarta volta. Il presidente Vladimir Putin è stato incoronato per un quarto mandato presidenziale fino al 2024. Il risultato conseguito in quest’ultima tornata elettorale lo vede trionfare con un risultato migliore delle precedenti: oltre il 76 per cento dei voti. Questa percentuale si riferisce, secondo i principali media russi, al 99,3 per cento delle schede scrutinate.

Le prime parole dopo la vittoria: “Il successo è il nostro destino”. Putin ha ringraziato i numerosi sostenitori giunti in piazza del Maneggio, alle spalle della famosa piazza Rossa di Mosca. Il presidente punta all’unità ed ha detto di voler includere nella sua squadra, in questo nuovo mandato, anche coloro che hanno votato per altri candidati: “Il successo è il nostro destino. Lavoreremo tutti duramente per il futuro della grande Russia”, ha detto il presidente. Il suo obiettivo è il futuro della Russia: “Penseremo al futuro della nostra grande patria, al futuro dei nostri figli e agendo così senza dubbio siamo condannati al successo” (Fonte: www.repubblica.it).

(Foto: India Live Today)