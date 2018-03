Salvini a Di Maio: ‘se dice Forza Italia fuori lo saluto’

La Lega ha già fatto passi importanti, ora tocca al Movimento Cinque Stelle. Matteo Salvini lancia un messaggio al leader del Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio: “Se dice ‘o io premier o niente’ non è il modo giusto per partire. Se Di Maio dice così sbaglia, perché a oggi è nessuno”. E annuncia che la prossima settimana si incontreranno, lui e Di Maio, in una delle due Camere.

Salvini: “Si parte dal Centrodestra”. Il leader leghista sa di far parte di quella che è stata premiata dagli elettori come prima coalizione del Paese: “Parto dal centrodestra, con loro abbiamo preso i voti. Non è il momento per preclusioni o capricci. Se si dice ‘fuori Forza Italia’ non se ne fa niente”.

Alle consultazioni con delegazioni separate. Il centrodestra andrà con delegazioni separate quando sarà il momento di salire al palazzo del Quirinale per le consultazioni con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: “Credo che andremo ognuno per conto proprio. Io ero disponibile a entrambe le scelte, ma se loro preferiscono così”, ha detto Salvini. Su un’eventuale governissimo, ha detto: “Io vado al governo se posso fare. Escludo governissimi tanto per fare qualcosa: o riesco a fare il 90% di quello che ho in mente o non ho paura di riandare a votare. I governi con tutti dentro, tanto per far qualcosa non sono per me”.

Di Maio ribadisce di aver preso più voti. Il leader pentastellato ha ribadito che ad aver preso più voti è il Movimento Cinque Stelle e a contare è la volontà popolare: “Il premier deve essere espressione della volontà popolare. Il 17% degli italiani ha votato Salvini Premier, il 14 Tajani, il 4 Meloni. Oltre il 32% ha votato il M5S e il sottoscritto come premier”.

(Fonte: www.tgcom24.mediaset.it)

(Foto: Il Primato Nazionale)