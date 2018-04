Salvini apre ad un’eventuale mandato alla Casellati

Il Presidente Sergio Mattarella potrebbe conferire già oggi un incarico esplorativo. Matteo Salvini apre ad un’eventuale incarico al presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Ecco le ultime novità dal mondo politico.

Tutti in attesa di Sergio Mattarella

La politica continua a dibattersi in televisione e sui giornali sulla formazione di un’eventuale governo, sebbene sia trascorso quasi un mese e mezzo dalle elezioni. Tutti attendono le nuove comunicazioni del Presidente Sergio Mattarella che, già questa settimana, potrebbe decidere di conferire un incarico per la formazione di un governo.

Salvini disposto a farsi da parte: ecco come

Il leader della Lega, Matteo Salvini, non chiude all’ipotesi di una terza figura. Lo ha ribadito sia nel suo tour elettorale in Molise, dove fra qualche settimana si vota per le regionali, sia nel corso dell’intervista rilasciata ieri sera a Giovanni Floris al programma Dimartedì. Il segretario della Lega mette però dei paletti: se terza figura deve esserci, che sia in gamba e sottoscriva un programma condiviso.

Il preincarico, forse, al presidente del Senato



Quando si parla di una terza figura per un’eventuale incarico di governo, al leader della Lega non dispiace il nome del presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. L’ultima parola, però, spetta al Presidente Mattarella che, in questi giorni, potrebbe affidare un incarico esplorativo proprio al presidente del Senato.

Cinque Stelle verso il Partito democratico?

Se così dovesse essere, Salvini lascia intendere che il nome della Casellati potrebbe andare bene per il centrodestra ma, forse, non altrettanto bene per il Movimento Cinque Stelle. Nella formazione pentastellata è vista di buon occhio l’apertura del Partito democratico su tre temi cruciali quali povertà, lavoro e famiglie. Quindi, da un lato Salvini apre ad un mandato esplorativo alla Casellati mentre, dall’altro lato, il Partito democratico sembra aprire ai Cinque Stelle. Al Capo dello Stato l’ardua sentenza.

