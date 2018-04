Salvini assicura: ‘Se vinco le regionali, governo in 15 giorni’

Il leader della Lega Matteo Salvini, in Molise per le imminenti elezioni regionali, manda un altro messaggio a Di Maio sulla formazione del governo.

Salvini: “Se vinco le regionali, governo in 15 giorni”

Continua il clima da perenne campagna elettorale, sebbene sia trascorso oltre un mese dal 4 marzo 2018 e l’Italia è ancora senza un governo. Matteo Salvini, leader della Lega, ha fatto tappa in diversi paesi del Molise, in vista delle prossime elezioni regionali: “Sia chiaro a tutti, anche alle orecchie di chi non vuole intendere, che se vinciamo in Friuli e in Molise nel giro di 15 giorni si fa il governo”, ha affermato il leader della Lega nel corso del comizio tenuto a Montenero di Bisaccia.

Di Maio: “aspetto qualche altro giorno, poi chiudo uno dei due forni”

Non si è fatta attendere la risposta di Luigi Di Maio, candidato premier del Movimento Cinque Stelle, dallo studio di Otto e mezzo su La7: “Si assume una responsabilità storica nel legarsi a Berlusconi: ci sta dicendo che per aspettare i comodi di Matteo Salvini avremo il governo il 15 maggio? Aspetto qualche altro giorno, poi uno di questi due forni”, ha affermato il leader pentastellato. I due forni sono il Partito democratico e la Lega.

Salvini ha poi risposto a Di Maio, al quale ha detto: “paragonare il futuro dell’Italia a un mercato mi sembra irrispettoso. La Lega non è il Pd, mi sembra che ci siano idee confuse. Noi vogliamo un Governo che rispetti il voto degli italiani, centrodestra e M5s. Se Di Maio preferisce il forno di Renzi si accomodi, temo che sia un pane muffo, però libero di fare quello che vuole”.

Chi arriverà per primo?

Non resta che aspettare le considerazioni del Presidente della Repubblica. In fondo Sergio Mattarella potrebbe anche non aspettare l’esito delle elezioni regionali in Molise. Chissà che non avremo un governo prima del 15 maggio, data attesa da Matteo Salvini.

