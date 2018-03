Salvini/Di Maio è nuovo scontro

I due nuovi nomi forti del panorama politico italiano, dopo qualche giorno di apparente vicinanza, sono tornati a scontrarsi duramente: Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno rimesso in campo le loro divergenze d’opinione e, a distanza, non se le sono di certo mandate a dire.

Nel corso della giornata di Mercoledì 28 Marzo i leader di Lega e Movimento 5 Stelle si sono punzecchiati riguardo la formazione di un nuovo governo. Salvini in queste ultime ore ha dichiarato “Di Maio dice “o io o niente”? Quello è un ostacolo, non è il modo migliore per dialogare. Ma da solo Di Maio dove va.Voglio vederlo trovare 90 voti in giro, che dalla sera alla mattina si convincono. E poi 50 voti sono molti meno di 90. Io al Colle vado da solo. Così ha scelto il centrodestra, per la prima volta va bene così…poi vediamo. I Cinque Stelle puntano i piedi? E’ un dibattito che non mi appassiona…Noi andiamo avanti per la nostra strada con tranquillità e responsabilità: oggi al Senato, domani alla Camera, per far partire il Parlamento”.

Dal canto suo Luigi Di Maio ha controbattuto su Twitter, scrivendo“Salvini dice che gli bastano 50 voti. Vuole fare il governo con i 50 voti del Pd di Renzi in accordo con Berlusconi? Auguri!”.

Sulla questione sono anche intervenuti due dei nomi più importanti del PD, vale a dire Graziano Delrio e Maurizio Martina: il primo ha dichiarato “I voti del Pd non sono a disposizione. Decidiamo noi”, il secondo ha invece fatto sapere che “Il Partito Democratico di certo non parteciperà a nessun incontro sui programmi con altri in questi giorni Noi attendiamo con rispetto prima di tutto le consultazioni del Presidente della Repubblica”.

Insomma, a distanza di svariate settimane dalle votazioni sembra che la situazione non sia ancora tornata alla calma e che non ci sia ancora una forza pronta a governare.

[fonti articolo: ansa.it, lastampa.it, corriere.it]

[foto: europa.today.it]