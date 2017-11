Salvini sul biotestamento: ‘preferisco occuparmi dei vivi’

Matteo Salvini pensa ai vivi e non ai morti. Un’affermazione, l’ennesima del segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, che ancora una volta suscita polemica politica. Interpellato alla Camera sulla posizione del suo partito in merito al ddl sul biotestamento all’esame del Senato, ha risposto: “Più che di fine vita io mi preoccupo della vita. A me piacerebbe che questo Parlamento si occupasse degli italiani che stanno vivendo. Quindi più che di una buona morte, su cui ragioneremo, mi occuperei di una buona vita che a milioni di italiani purtroppo non è garantita”.

La replica del Partito Democratico e dei Cinquestelle. Dal Pd risponde Debora Serracchiani, membro della segreteria nazionale del Partito: “spero che chi oggi parla con sprezzo dei malati e delle loro famiglie recuperi un minimo di umanità e, anche se è contro la legge, si esprima con rispetto”. La Serracchiani ha sottolineato quanto tale materia sia complessa e vada trattata con i giusti modi e toni: “La sofferenza di chi vede un proprio caro in condizioni estreme non può essere utilizzata come strumento di polemica politica. La vita e la morte sono grandi e misteriosi eventi cui ci si deve avvicinare con delicatezza e rispetto”. Per questo motivo, secondo la presidente del Friuli Venezia Giulia, è necessario “garantire il diritto alla dignità in quei momenti supremi è un obiettivo che non può avere colore politico e che dovrebbe interpellare trasversalmente le coscienze. Temo chi si fa portatore di certezze assolute”.

Alessandro Di Battista, pentastellato di punta, chiede l’approvazione del ddl sul biotestamento: “Il biotestamento serve ai vivi, ha twittato Di Battista. E’ un diritto sacrosanto. M5s chiede la sua immediata approvazione. Si può fare in 24 ore!”.

