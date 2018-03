Senato e Camera: ecco chi ci sarà a destra e a sinistra

Camera e Senato cominciano ad assumere dei lineamenti più marcati, con i Partiti che cominciano a muoversi e a confermare le varie nomine.

Grande curiosità, come era facilmente pronosticabile, aleggiava attorno al Partito Democratico: la sinistra, uscita pesantemente ridimensionata da questa tornata elettorale, ha deciso di nominare Graziano Delrio e Andrea Marcucci come capigruppo, rispettivamente alla Camera e al Senato. Le nomine sono state portate avanti da Maurizio Martina, segretario reggente; il politico ha dichiarato “Vogliamo provare tutti insieme a dare un segnale di squadra e l’unità è il presupposto per costruire il rilancio del Pd. Per questo le due proposte che vi presento per i capigruppo sono fatte con questo spirito”. Ancora incerte, invece le nomine per i vice: i papabili sono Rosato o Guerini per la Camera e Rossomando per il Senato.

Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle sarà Giulia Grillo a guidare il gruppo alla Camera; al Senato, invece, il compito di rappresentare i pentastellati sarà di Danilo Toninelli. Ai due sono anche arrivati i complimenti di Luigi Di Maio.

Anna Maria Bernini guiderà al Senato Forza Italia; alla Camera sarà invece Maria Stella Gelmini, ex ministra della pubblica istruzione, a rappresentare il partito di Silvio Berlusconi. Giorgetti e Centinaio saranno, infine, i rappresentanti del Carroccio.

[foto: camera.it]