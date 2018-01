Tabacci e Bonino: la nuova alleanza politica

Nota per essere una delle più battagliere politiche in Italia, Emma Bonino ha sempre condotto lotte lontane dalla “morale” cattolica. In veste di radicale, ha sempre sostenuto l’importanza della libera scelta, dell’aborto e del divorzio, così come della ricerca scientifica.

Dopo aver creato la nuova forza politica +Europa, Bonino ha avuto qualche scontro con il PD, l’unico partito che avrebbe potuto sostenere in maniera adeguata la formazione appena nata. Come un fulmine a ciel sereno, però, a sostegno di Emma Bonino e dei suoi collaboratori è arrivato niente meno che Tabacci: quest’ultimo, pur facendo parte dello schieramento di centro sinistra, ha alle spalle una lunga militanza nella democrazia cristiana. Queste le parole del politico “E’ il momento di fare un passo verso la democrazia. Per questo c’ero all’Ergife al raduno degli europeisti con Emma Bonino ed Enrico Letta. Noi ovviamente ci collochiamo nel centrosinistra, per l’apparentamento vedremo. Ne discuteremo all’assemblea del 13”.

Emma Bonino dal canto suo ha detto “È una novità di stamattina quel che sappiamo è che non siamo più obbligati a partire da domani con le firme. Il gesto generoso e autonomo di Bruno Tabacci ci consente di essere presenti alle elezioni del 4 marzo a parità degli altri ai blocchi di partenza. La legge non parla di coalizione ma di apparentamenti tecnici che non necessitano di un programma politico comune”.

Sulla questione è infine intervenuto anche Piero Fassino, che ha così commentato “Pd pronto ad accordo politico”. Un’alleanza con il Partito Democratico, dunque, è ancora possibile. Non resta che vedere quali saranno i prossimi sviluppi.

