La Camera dei Deputati ha approvato la delibera del presidente Roberto Fico sul taglio dei vitalizi degli ex parlamentari a partire da gennaio 2019.

Di Maio: “Giornata storica per l’Italia!”

È stato lo stesso ufficio di presidenza a dare il pass all’avvio del provvedimento a partire dall’inizio del prossimo anno facendo slittare di due mesi il via della misura, inizialmente stabilito per il mese di novembre 2018.

Il M5S ha fatto festa con champagne e palloncini gialli a piazza Montecitorio esprimendo notevole entusiasmo per un’azione su cui si è battutto con vigore in campagna elettorale annunciando che sarebbe stato il primo atto del nuovo Governo.

Raggiante Luigi Di Maio che ha affermato: “Oggi è una giornata storica, almeno per il simbolo che rappresenta questa decisione che dopo oltre 30 anni sancisce un principio chiaro, se hai versato i contributi allora il vitalizio ti spetta, se non hai versato no” (fonte www.ansa.it).

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha anche ricordato che, dopo il taglio dei vitalizi, il provvedimento successivo sarà l’eliminazione delle pensioni d’oro anche per importi superiori a 4mila euro per chi non ha versato la somma sufficiente dei relativi contributi.

Conte sul taglio dei vitalizi: “Un bel segnale”

Anche il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è accodato sottolineando sul suo profilo Twitter la sua “grande soddisfazione per l’abolizione dei vitalizi” in quanto, per il premier, si tratta di “un bel segnale per il Paese che si aspettava da tanto tempo. Avanti così! #ByeByeVitalizi”.

Il taglio dei vitalizi ha finalmente lanciato come protagonista della scena politica il M5S, praticamente dominata da Matteo Salvini da quando il nuovo esecutivo nazionale è in carica. Il Ministro leghista degli Interni non ha mancato, comunque di intervenire sull’argomento del giorno postando su Twitter un secco “Stop a vecchi e assurdi privilegi. Con la #Lega, dalle parole ai fatti!”.

[Immagine: www.quotidiano.net]