Tensione tra Olanda e Turchia: ritirato l’ambasciatore dei Paesi Bassi

I rapporti tra Olanda e la Turchia di Erdogan non accennano a migliorare. La tensione tra i due stati è cominciata tempo fa, quando Mark Rutte e il suo governo hanno vietato l’atterraggio dell’aereo del ministro degli esteri turco sul suolo olandese.

Dopo un lungo periodo in cui le due nazioni hanno cercato di ricucire i rapporti, il governo olandese ha deciso di ritirare l’ambasciatore in Turchia. In una nota rilasciata dal ministero degli Esteri olandese si può leggere “L’Olanda e la Turchia hanno avuto nell’ultimo periodo colloqui a vari livelli. Fino a questo momento, questi colloqui non hanno offerto una prospettiva di normalizzazione delle relazioni bilaterali. Di conseguenza il governo olandese ha deciso di ritirare il proprio ambasciatore ad Ankara, che non ha avuto accesso in Turchia da marzo 2017. Finché l’Olanda non avrà un ambasciatore in Turchia, l’Olanda non darà l’autorizzazione a un nuovo ambasciatore turco di assumere le sue funzioni in Olanda. Questo messaggio è appena stato notificato all’incaricato d’affari turco all’Aja. Ci sarà una pausa nei colloqui con la Turchia”.

Halbe Zijlstra, ministro degli esteri olandese, ha comunque rassicurato che le due nazioni stanno lavorando il più possibile, per cercare di ricucire dei buoni rapporti, così che i colloqui possano riprendere quanto prima.

Erdogan per ora non ha rilasciato alcun tipo di commento a riguardo, anche perché impegnato in un lungo tour che lo ha visto, in queste ultime ore, in Italia. Il presidente turco, di fatti, è stato anche in udienza dal Papa. Chissà cosa deciderà di fare, una volta rientrato ad Ankara riguardo a questa questione.

[fonti articolo: ansa.it, ilgiornale.it]

[foto: lindro.it]