USA: i democratici cedono. Stop allo Shutdown

In questi ultimi giorni il dibattito politico americano aveva reso ancor più netta la divisione tra Repubblicani e Democratici. Il partito di opposizione, infatti, non sembrava intenzionato a indietreggiare sulla questione “bilancio”. Il braccio di ferro ha portato l’amministrazione Trump a quello che in inglese si definisce “shutdown”, vale a dire una chiusura delle attività amministrative federali.

È di queste ultime ore la notizia che i democratici hanno preferito fare un passo indietro, al fine di trovare un compromesso per quanto riguarda, appunto, il bilancio: lo shutdown è dunque terminato. La conferma è arrivata da Chuck Schumer, presidente dei Democratici al Senato, che ha dichiarato “Votiamo oggi per la riapertura del governo. Lo shutdown di Trump finirà presto, ma c’è molto lavoro da fare”. Il politico ha poi continuato, dichiarando che l’apertura è legata ad altre questioni, una su tutte quella dei cosiddetti “dreamers”. Schumer ha detto “La maggioranza repubblicana ha 18 giorni per evitare che i dreamer vengano deportati”.

Donald Trump, dal canto suo, ha definito il passo indietro operato dai Democratici come un’enorme sconfitta e sul suo profilo Twitter ha scritto “Grande vittoria per i Repubblicani, poiché i Democratici hanno ceduto sullo Shutdown. Ora voglio una grande vittoria per tutti, incluse Repubblicani, Democratici, DACA ma soprattutto per i nostri militari e per la nostra sicurezza sui confini. Dovremmo riuscirci. Ci si vede al tavolo dei negoziati!”.

Insomma, Trump potrà anche essere convinto di aver vinto questo scontro, ma c’è chi prevede che i Democratici non si smuoveranno di un passo sulla questione immigrazione.

[fonti articolo: rainews.it, ilpost.it, repubblica.it]

[foto: formiche.net]