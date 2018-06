Vittorio Sgarbi sindaco. Trionfo alle elezioni

Nel Comune di Sutri trionfa Vittorio Sgarbi. Le recenti elezioni amministrative di domenica 10 giugno hanno delineato un nuovo scenario politico. In particolare si è registrato il trionfo del Centrodestra e della Lega e un Movimento 5 Stelle in calo in alcune città.

Vittoria Sgarbi sindaco

Mentre il Partito Democratico cerca ancora di ricompattarsi, nel Comune di Sutri Vittorio Sgarbi viene eletto Sindaco. Un risultato che non dovrebbe sorprendere più di tanto se si pensa al tipo di percorso politico che il noto critico d’arte ha intrapreso negli ultimi anni. Ben prima di Sutri, infatti, il polemico Sgarbi era già stato Sindaco di Salemi, dal 2008 al 2012, e aveva terminato il suo mandato solo dopo che il comune trapanese fu commissariato per Mafia.

D’altronde un dato è incontrovertibile: con il 58,79% dei voti gli elettori hanno espresso la loro preferenza nei confronti di Sgarbi. E i numeri sono sempre oggettivi e su questo il neo Sindaco si ritiene molto soddisfatto. Nelle sue ultime dichiarazioni pubbliche promette che per Sutri sarà un vero e proprio “rinascimento” in termini non solo politici, ma anche umani e morali.

Programma del sindaco

Sgarbi, infatti, intende dare priorità all’arte e alla bellezza, rilanciando il borgo e inaugurando nuove e importanti iniziative culturali. Una su tutte la creazione di una sede espositiva come il Museo della Truscia, questo sarà il nome, che nascerà all’interno del Palazzo Doebbing. Già restaurato grazie agli sforzi della regione Lazio, questo luogo potrà dunque diventare un punto di riferimento per le grandi mostre.

Sutri è un piccolo Comune nel viterbese con appena sei mila abitanti, ma che, nelle intenzioni di Sgarbi, potrà entrare nella storia grazie a una serie di iniziative create per promuovere uno sviluppo morale e sociale. Nessuno sarà lasciato indietro, promette il nuovo Sindaco, e lo fa con dei toni pacati molto diversi da quelli ormai noti utilizzati in televisione.

Un altro punto del suo programma di rilancio sarà limitare l’utilizzo della plastica che, ormai, riempie le piazze e i mercati, e puntare sui prodotti in legno cotto. Un ritorno al passato, dunque, sulla qualità artigianale e non sulla quantità fine a se stessa, ma tra i tanti impegni presi per Sutri ci sarà l’obiettivo di sistemare “quei fili della luce penzolanti” che si trovano in ogni punto del Centro Storico e che di certo non contribuiscono all’idea di bellezza che il Sindaco ha in mente.

La rivincita

Per Vittorio Sgarbi si tratta dunque di una vera rivincita non solo dal punto di vista politico, ma anche personale e umano.

Tuttavia, in molti sul web si chiedono: per Vittorio è finito il momento delle urla e degli insulti? Solo il tempo potrà fornire una risposta a questa domanda.

[Foto: www.artspecialday.com]