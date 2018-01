Romina Power, tweet per la figlia: ‘Dov’è Ilenia?’

Romina Power e il tweet di denuncia per la scomparsa della figlia. A distanza di 24 anni dalla scomparsa della figlia Ylenia Carrisi, l’artista Romina Power, moglie di Al Bano, non demorde e pubblica un tweet sul social volto a chiedere giustizia per tutte le persone che ogni anno scompaiono a New Orleans (USA). La cantante si chiede dove sia sua figlia: “Dov’è Ylenia? E dove sono le centinaia di ragazze che scompaiono a New Orleans? Perché niente è stato fatto per fermare questo?”.

Un’interrogativo che ha come come unica risposta la dichiarazione di morte presunta emessa dal tribunale di Brindisi nel 2014. Una dichiarazione mai accettata da Romina Power che non ha mai smesso di sperare di riabbracciare sua figlia. Ylenia è scomparsa a soli 22 anni, nel 1994, mentre era in viaggio negli Stati Uniti. Purtroppo, da allora, si sono susseguiti avvistamenti e diverse piste su cosa sia potuto accaderle. L’ultima telefonata della ragazza alla sua famiglia risale al primo gennaio del 1994, quando chiamò dal Le Dale Hotel di New Orleans. Ylenia Carrisi era la maggiore dei quattro figli della celebre coppia e lo scorso 29 novembre avrebbe compiuto 47 anni. La famiglia vive tuttora il dolore della sua scomparsa con riserbo.

(Foto: Vita da Mamma)