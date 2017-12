Terremoto Centro-Italia: scossa 4.0, epicentro ad Amatrice

La terra trema di nuovo ad Amatrice. Poco dopo la mezzanotte di oggi nella zona di Amatrice è stata avvertita una scossa di magnitudo 4.0. La scossa è stata registrata alle 00:34 vicino ad Amatrice, in provincia di Rieti. A quanto riportano i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), la scossa ha avuto ipocentro a 8 km di profondità. L’epicentro è stato a 3 km da Amatrice, 9 da Campotosto (L’Aquila), 15 da Cortino (Teramo), 16 da Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) e 56 km da Terni.

Il sisma è stato avvertito da quanti vivono nelle soluzioni abitative di emergenza allestite in seguito al devastante sisma del 24 agosto dello scorso anno. In quell’occasione il terremoto, di magnitudo 6, uccise 300 persone e provoco ingenti danni nel cuore dell’Italia. Dopo la scossa di magnitudo 4.0, sono seguite 15 repliche, localizzate nella provincia di Rieti, Ascoli Piceno, L’Aquila, Perugia e Macerata. Il sisma è stato avvertito anche nel sud delle Marche e a Roma, soprattutto ai piani alti degli edifici. La scossa più forte è stata di magnitudo 2.1 alle 2:41, con epicentro 3 km da Amatrice. Al momento non vengono segnalati danni a persone o cose.

Per saperne di più sul sisma di questa notte, è possibile visitare il sito dell’Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia: cnt.rm.ingv.it

(Foto: www.meteoweb.eu)