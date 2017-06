A 12 anni dal divorzio, Brad Pitt si scusa con Jennifer Aniston

Jennifer Aniston è una delle attrici più belle e amate di Hollywood. Le sue partecipazioni alla sitcom “Friends” e a numerose commedie di grande successo, l’hanno resa uno dei volti più noti nell’industria cinematografica. Jennifer, però, non è solo una talentuosa attrice, ma anche una donna forte, che può contare sull’amore dell’uomo della sua vita, Justin Theroux.

Prima di incontrare Justin, la bella Jennifer ha vissuto svariate storie d’amore, più o meno importanti: quella più nota, che per anni monopolizzò le copertine di tutto il mondo, fu quella con Brad Pitt. L’attore decise poi, travolto dalla passione del momento, di lasciare Aniston per vivere un’intensa quanto travagliata storia con un’altra superstar di Hollywood: Angelina Jolie.

Dopo il divorzio da Jolie, Pitt ha vissuto un periodo di alti e bassi e in questi giorni è tornato a far parlare di sé per una ragione curiosa: a 12 anni dal divorzio con Jennifer Anistor, l’attore a deciso di scusarsi pubblicamente con la prima ex moglie.

Una fonte vicina a Brad ha dichiarato al periodo americano Life & Style “Brad si è scusato per averle spezzato il cuore. Di solito lui non si apre così, ma grazie alla terapia e al periodo di riabilitazione, ha imparato a esprimere i suoi sentimenti. Ha affrontato tutto il dolore che le ha causato. Lei è stata incredibilmente aperta riguardo le sue scuse. Gli ha detto che lo perdona e di focalizzarsi sul futuro”.

Insomma, sembra davvero che Jen abbia definitivamente voltato pagina e che sia pronta a perdonare Brad per tutte le sofferenze che, in passato, le ha causato.

[fonti articolo: tgcom24.mediaset.it, ilgiornale.it, 105.net]

[foto: grazia.it]