Al Bano: paura per il cantante ricoverato per un malore

Al Bano Carrisi è uno dei cantanti più noti, amati e, talvolta, criticati d’Italia. Di certo è uno di quegli artisti in grado di mantenere la propria notorietà nel corso di una carriera lunghissima che dura ormai, tra alti e bassi, da 50 anni.

Spesso al centro delle cronache per la sua vita amorosa a dir poco burrascosa (il lunghissimo rapporto con Romina Power, piuttosto che la relazione con la showgirl Loredana Lecciso), Al Bano è anche stato un personaggio televisivo di grande rilievo.

In queste ultime ore si è tornato molto a parlare dell’artista, a causa di un brutto malore che ha avuto e che lo ha costretto a delle analisi in ospedale: il cantante stava tornando nella sua amata Cellino San Marco, dopo una trasferta nella cittadina di Porto Sant’Elpidio nelle Marche. La paura non è legata tanto al malore in sé, quanto più al fatto che, poco prima del festival di San Remo, Al Bano è stato operato al cuore, a seguito di un attacco cardiaco.

Ad accompagnarlo all’ospedale ci ha pensato un amico e collaboratore personale dello stesso artista che, una volta ccapita la situazione, ha deciso di dirigersi all’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Qui è stato in seguito raggiunto dall’attuale compagna di vita, Loredana Lecciso, dalla quale ha anche avuto due figli: Jasmine e Albano Jr.

Niente paura comunque, il cantante dopo tutto gli accertamenti di rito, è stato fatto tornare a casa e sembra che le sue condizioni non siano poi così preoccupanti, nonostante il grande spavento. Speriamo solo che ora possa riprendersi a pieno.

[fonti articolo: tgcom24.mediaset.it, iltempo.it, gazzettadelmezzogiorno.it]

[foto: ladyblitz.it]