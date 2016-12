Alessia Marcuzzi in bikini alle Maldive

Natale al sole delle Maldive per Alessia Marcuzzi. Ce chi il natale lo passa la freddo e chi, come Alessia Marcuzzi, decide di tarscorrerlo in vacanza al caldo, sotto il sole delle Maldive. La conduttrice dell’Isola dei Famosi si sta godendo la vacanza alle Maldive assieme al marito Paolo Calabresi Marconi. E non ha dimenticato di postare sui social le foto che la ritraggono in bikini mentre si diverte: in spiaggia di spalle mentre cammina sulla sabbia con le pinne, intenta a fare meditazione davanti al mare, in posa sexy con il costume rosa o mentre corre in riva al mare. Queste sono solo alcune delle foto postate sul suo profilo social e che hanno ritratto molto successo tra i suoi fan.

Presto nuovamente al timone della nuova edizione dell’Isola. Questa pausa servirà alla conduttrice per rimettersi al timone della nuova edizione dell’Isola dei Famosi Vip. La Marcuzzi si è sposata con Marconi il primo dicembre 2014, nelle campagne inglesi di Cotswold, vicino Londra. Dalle sue precedenti storie ha avuto due figli: il primo, un maschio, nato dalla relazione avuta con Simone Inzaghi, e il secondo, una femmina, nata da una relazione, terminata nel 2012, con Francesco Facchinetti. Chissà che questa vacanza non riservi ulteriori sorprese alla conduttrice e a suo marito. Torneranno in due o con un bebé in arrivo?

(Foto: TuttoSu)