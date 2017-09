Amanda Lear è una donna trans? Secondo Simona Izzo sì

Ex modella, ex cantante di successo (nel corso della sua carriera ha venduto circa 30 milioni di dischi), ex attrice, musa di Dalì, amante di David Bowie e del grande Brian Jones ma soprattutto donna che da sempre gioca sull’ambiguità del suo fascino androgino, Amanda Lear è tornata a far parlare di sé.

In realtà sarebbe più corretto affermare che le ultime dichiarazioni di Simona Izzo hanno riportato Amanda al centro del gossip. Sì perché l’inquilina della casa del Grande Fratello VIP ha chiaramente detto “Amanda Lear era bellissima, di una bellezza mozzafiato. Ovviamente era un uomo prima, era una transgender, ha fatto un intervento. Certo, era trans”.

In realtà la storia dell’essere transgender venne messa in giro proprio dalla signora Lear, dietro consiglio di Salvador Dalì, solo ed esclusivamente per vendere più dischi. Amanda, al fine di mettere a tacere queste voci, anni fa apparve addirittura nuda sulla copertina di un giornale. Dichiarò al riguardo “Qualsiasi cosa io dica, è una voce che continua a girare da anni. Credo che mi abbia fatto un’enorme pubblicità, ho venduto tanti dischi. Dopo essermi fatta fotografare nuda, molti miei fan sono rimasti delusi vedendo che ero una donna come le altre”.

Ora che Izzo ha nuovamente tirato fuori questa vecchia storia, vediamo come reagirà Amanda. Certo, negli anni ha sempre dimostrato un aplomb unico nel suo genere, ma forse si sarà stancata anche lei di dover tornare, ogni tanto, su questo pseudo scandalo che comincia a puzzare troppo di vecchio.

[fonti articolo: ilgiornale.it, velvetgossip.it, fanpage.it]

[foto: fanpage.it]