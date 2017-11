Ambra Angiolini: una dolce “luna di miele” con Allegri

Ambra Angiolini è una di quelle persone che dalla vita hanno avuto tutto: la quarantenne romana è infatti riuscita a conquistare la fama da ragazzina. Era poco più di una bambina quando cominciò a condurre la trasmissione “Non è La RAI”, che la fece diventare una vera e propria eroina delle più giovani.

Lasciata alle spalle la carriera di produttrice, Ambra si è “riciclata” sempre con enorme successo sia come attrice (ha recitato in “Saturno Contro”, diretta niente meno che da Ferzan Ozpetek), come dj radiofonica e come attrice di teatro. Non solo, Ambra è diventata mamma per ben due volte, durante la relazione con il suo ex marito, il cantante Francesco Renga.

Archiviata la storia con Renga, l’attrice romana ha da poco iniziato un nuovo “love affair” niente meno che con Massimiliano Allegri, l’allenatore della Juventus: assieme al suo Max, Ambra è stata spesso paparazzata durante le loro fughe d’amore. L’ultima, in ordine cronologico, è stata a Venezia: i due novelli innamorati sono stati infatti fotografati in giro per la città e sono sembrati piuttosto affiatati.

Le immagini sono state pubblicate dal settimanale scandalistico Chi, diretto da Alfonso Signorini e mostrano una coppia raggiante, felice come non mai. Insomma, non si può proprio dire che la loro storia sia stato un flirt di poco conto. Ora non rimane che attendere per capire quale sarà il prossimo passo della coppia: chissà, magari tra qualche tempo li vedremo sposati e con figli al seguito. Noi ci speriamo e voi?

[fonti articolo: quotidiano.net, ilgiornale.it, tgcom24.mediaset.it]

[foto: tgcom24.mediaset.it]