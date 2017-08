Ambra e Max: arriva la prima fuga d’amore

Da una parte c’è lei, la poliedrica Ambra Angiolini, classe 1977, attrice nota per i suoi ruoli in film quali “Saturno contro” e “La scelta”, ma anche per essere stata la ragazza, scoperta nientemeno che da Gianni Boncompagni, che portò al successo il programma “Le ragazze di non è la RAI”; dall’altro c’è lui, Massimiliano Allegri, uno dei più rappresentativi allenatori italiani, al momento alla guida della Juventus, uno dei club calcistici più forti del mondo. I due, come ormai anche i sassi sapranno, stanno vivendo un idillio d’amore che sembra appassionare in egual misura sia gli amanti di gossip che quelli del calcio.

Ambra e Max, in questo ultimo sprazzo d’estate, si sono regalati qualche giorno di vacanza, che hanno passato immersi nella splendida Val Badia. Più che una semplice vacanza votata al relax, stando a quanto si vede dalle foto pubblicate da “Chi”, questa ha molto più il sapore di una vera e propria fuga d’amore. Gli innamorati sono stati paparazzati mentre, distesi su un prato, si scambiavano appassionati baci, che pochi dubbi hanno lasciato circa lo stato di salute della loro relazione.

Ciò che sembra ormai lampante è che entrambi si sono gettati alle spalle, in maniera definitiva, le precedenti relazioni: Ambra in particolar modo è riuscita ad uscire dalla relazione con Francesco Renga, cantante dal quale ha avuto due figli, e con il quale è rimasto in ottimi rapporti. I due si sono lasciati poco più di due anni fa.

Insomma, non possiamo davvero far altro che augurare ai due innamorati che le cose possano andare per il meglio nella loro relazione.

[foto: quotidiano.net]