Andrea Marcaccini: ecco chi è il modello dell’Isola dei famosi

Oltre che per le prime bufere nate ancor prima che il programma iniziasse, la nuova edizione dell’Isola dei famosi si preannuncia divertente anche per il cast che vi prenderà parte. Tra i protagonisti già si è molto discusso per le presenze in qualità di opinionista di Vladimir Luxuria e di Stefano Bettarini nei panni di inviato.

Tra i protagonisti, invece, uno dei più chiacchierati è di certo Andrea Marcaccini. Il ragazzo, nato nel 1988 a Messina, vive ormai da molti anni a Milano ed è diventato, col passare del tempo, un volto noto nell’ambito della moda. I suoi punti forti? Beh, basta guardarlo: il corpo completamente tatuato e la barba incolta ha fatto girare la testa a molte donne, che si dicono già felicissime per la sua partecipazione. Oltre a partecipare alle sfilate, Andrea è anche un artista e uno stilista: durante l’ultima settimana della moda a Milano ha presentato la sua personalissima collezione.

Di sé stesso ha detto “Sono un precursore di una professione nuova che passa dal web, dalla creatività, dalla bellezza. Sono il pierre di me stesso. L’80 per cento della mia carriera l’ho costruita di notte. Perché la notte abbatte le barriere”.

Insomma, una personalità molto particolare, che ne siamo certi saprà imporsi positivamente. Al suo fianco, già confermati, ci saranno grandissime star come Raz Degan, Eva Grimaldi, Simone Susinna e Nancy Coppola. Tra tutti questi nomi così importanti e noti al grande pubblico, Andrea Marcaccini dovrà impegnarsi per svettare e poter vincere.

[fonti articolo: deejay.it, televisionando.it]

[foto: thefashionisto.com]