Angelina Jolie parla per la prima volta del suo divorzio da Brad Pitt

Angelina Jolie sul suo divorzio: “Saremo sempre una famiglia”. L’attrice americana, in Cambogia con i suoi sei figli per la promozione del film First They Killed My Father, ha parlato per la prima volta del suo divorzio da Brad Pitt. Apparsa serena, ha avuto modo, durante un’intervista con una giornalista di BBC News di affrontare il tema del suo divorzio, cedendo all’emozione: “E’ stato un periodo difficile – ha affermato la diva. Saremo sempre una famiglia”.

Le lacrime rigano il volto della Jolie quando parla del suo divorzio. Pur nella sua distintiva compostezza, non è riuscita a trattenere le lacrime parlando della sua rottura con Brad Pitt, avvenuta lo scorso settembre: “Non voglio parlare molto di questo se non per dire che è stato un momento difficile. Molte persone si trovano in questa situazione. Tutta la mia famiglia ha attraversato un momento molto difficile”. La Jolie ha poi aggiunto: “Il mio obiettivo sono i miei figli, i nostri figli. Noi siamo e saremo sempre una famiglia, è il pensiero con cui sto affrontando questa situazione. E solo così che penso che potremmo essere più forti e vicini”.

Il film è stato girato in Cambogia con attori locali. Il film presentato a Siem Reap è stato girato nell’antico regno del Siam, oggi Cambogia, con attori locali. La Jolie conosce molto bene questa terra perché fu qui che, nel 2000, girò il film Tomb Raider. L’attrice di Hollywood definisce questa terra la sua “seconda patria”. Tanto è forte il legame con la Cambogia che Maddox, il 15enne adottato nel 2002, è originario di questo Paese.

