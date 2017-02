Asia Argento su Giorgia Meloni: ‘Fascista grassa”

Asia Argento da della fascista grassa a Giorgia Meloni. Sulle pagine dei vari social gli utenti sono soliti pubblicare di tutto e ormai non ci si stupisce più di nulla. L’ultima in fatto di post discutibili arriva da Asia Argento. La figlia del noto regista horror ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto rubato alla presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Nel commento a corredo della foto, ha scritto: “Make Italy Great Again, schiena lardosa della ricca e senza vergogna: fascista beccata a mangiucchiare”.

La replica di Giorgia Meloni. Non si è fatta attendere la replica di Giorgia Meloni al commento di Asia Argento: “Pubblico questo commento di Asia Argento – scrive la Meloni – a una foto che mi ha fatto di nascosto (temeraria), perché, al di là dei soliti insulti triti e ritriti che non mi interessano, mi ha molto colpito che abbia parlato della mia “schiena lardosa”. La leader del partito politico di destra parla poi dei chili di troppo e lancia una pesante stoccata a Asia Argento: “Lo pubblico – prosegue la Meloni – per dire a tutte le donne che hanno partorito da pochi mesi e che per dimagrire non usano la cocaina di non prendersela se qualche poveretta fa dell’ironia sulla loro forma fisica”. Infine, ricorda che” valeva la pena mille volte di prendere qualche chilo. Ps. E sappiate che pagate il canone Rai anche per stipendiare gente di questa levatura”.

(Foto: L’Unità)