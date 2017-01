Belén e Stefano: al via la prima udienza per il divorzio

Martedì 24 Gennaio 2017 è stato il giorno in cui Stefano De Martino, noto ballerino del talent show “Amici”, e Belén Rodriguez, famosa showgirl e modella, si sono detti definitivamente addio. I due, infatti, davanti a un giudice hanno firmato le carte del divorzio. Il tutto dopo aver rinviato la faccenda numerose volte, senza però mai dare una spiegazione plausibile.

Al fianco delle due star c’erano anche i rispettivi avvocati: Giuseppe Russo con Belén, Nicola Colavita e Laura Matteucci con Stefano. Stando a quanto dichiarato dai presenti, al momento delle firme, i due erano visibilmente emozionati, il che sottolinea, qualora qualcuno avesse ancora qualche dubbio, l’intensità con la quale hanno vissuto il loro rapporto in questi anni. Durante l’udienza è stata resa nota a Stefano la somma che mensilmente dovrà versare per il sostentamento del piccolo Santiago, il figlio che la coppia ha avuto ormai più di tre anni fa. Oltre a ciò, sono stati definiti anche gli accordi sull’affidamento: il bambino starà a casa del papà a week-end alterni.

Come in molti sapranno, Stefano ha sofferto moltissimo per la separazione e, tempo addietro, ha dichiarato in un’intervista rilasciata a Maurizio Costanzo che il divorzio sarebbe stato suo terremoto dell’anima. Per ora non sembra che il giovane si stia frequentando con qualcuno.

Belén, dopo un primo periodo di solitudine, ha invece deciso di darsi una seconda chance con il campione di MotoGP, Andrea Iannone.

Su una cosa, invece, i due ex innamorati sembrano essere da sempre d’accordo: che faranno di tutto per continuare a crescere, assieme, il piccolo Santiago, nel modo migliore possibile.

[fonti articolo: fanpage.it, corriere.it]

[foto: pourfemme.it]