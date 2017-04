Belen e Stefano insieme per il compleanno del piccolo Santiago

I figli dividono e uniscono. Nelle coppie che decidono di porre fine al percorso di vita insieme, spesso, i figli, sono motivo di contrasto e di guerre tra gli ex coniugi. Non è il caso, almeno a quanto si apprende dal web, di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. I due si sono ritrovati per fare gli auguri di compleanno al loro piccolo Santiago.

Gli auguri su Instagram: “4 anni di te…Auguri amore mio, sei la mia vita. Papà ti ama tanto”. Gli auguri a Santiago di mamma Belen e papà Stefano sono arrivati tramite social network, dove i due sono molto presenti. De Martino ha postato sul suo profilo una foto in bianco e nero con Santiago appena nato mentre Belen ha pubblicato un video della festa di compleanno, dove si vede il figlio spegnere la prima candelina.

Belen ha voluto aggiungere anche un lungo messaggio di auguri per suo figlio: “Io figlio mio ti auguro che ogni tuo desiderio possa avverarsi, io figlio mio ti auguro che ogni passo che darai in questa vita venga sempre accompagnato di forza, determinazione ma sopratutto di sentimenti puri, di buone azioni, di buona educazione, di sguardi sinceri. Troverai in questa avventura chiamata vita tanti ostacoli, tanti visi che ti sorrideranno privi di sorrisi reali, ecco io ti auguro che tu sappia riconoscerli, e se un giorno qualcuno ti ferirà, perché questo accadrà, che tu abbia sempre un bel abbraccio da regalare anche a chi ti ha deluso. Io ti auguro figlio mio la libertà di spirito, che tu custodisci già dentro quella splendida anima. Io ti auguro figlio mio di poter fare sempre ciò che avrai voglia di fare senza mai dover dare conto a nessuno, mangiati questa vita, divora ogni secondo e ricordati sempre di non smettere mai di sentire il vento accarezzarti le guance. Tua mama Belen #auguriamoremio #ituoiocchisonolamiapace #4anni”.

