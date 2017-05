Belen svela la rottura con De Martino: “Mi lasciò con Whatsapp”

Lasciata con un messaggio su Whatsapp. Belen Rodriguez ha parlato della fine del suo rapporto con Stefano De Martino, durante l’intervista rilasciata al programma di Canale 5, Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. La showgirl ha rivelato i dettagli della fine della loro relazione: “Quando è andato via di casa, il 22 Dicembre, Stefano mi ha lasciato su Whatsapp, poi si è pentito e non voglio colpevolizzare nessuno, perché per giudicare ogni coppia bisogna starci dentro. Si discute, si fanno sbagli, lo facciamo tutti”.

Chiusa una porta si apre un portone. Tutto scorre e, finita una storia d’amore, ecco spuntarne un’altra all’orizzonte, quella con il pilota di motoGP Andrea Iannone: “Andrea mi mandò un messaggio quando ero ancora sposata e lo bloccai non sapevo chi fosse, non seguivo la MotoGP. Il suo è stato un corteggiamento molto lungo, è stato molto molto paziente. Ha una grande personalità, la sicurezza giusta per gestirmi”.

La storia con Iannone è iniziata sul finire dello scorso anno, da quando i due hanno cominciato a fare coppia fissa, fino a festeggiare insieme il compleanno di Belen. Della sua nuova fiamma, il pilota ha detto: “Oggi penso di aver conosciuto una bella persona che, al contrario di ciò che crede la gente, è piena di valori e soprattutto di semplicità imbarazzante, incredibile“.

(Fonte: www.tgcom24.mediaset.it)

(Foto: Gazzetta TV)