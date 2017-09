Berlusconi in autogrill: le foto mentre sceglie i regali per i nipoti

Berlusconi alla ricossa in salsa pop. Le elezioni sia avvicinano e l’ex premier sa quanto sia importante la comunicazione nell’era del web e dei social media. Ed è per questo che in un servizio esclusivo di Chi, settimanale di proprietà della famiglia Berlusconi, l’ex cavaliere si fa fotografare mentre fa degli acquisti in un autogrill.

L’ex cav dimagrito dopo la cura di Henry Chenot. Berlusconi appare dimagrito e intento a scegliere regali per sé e la sua famiglia. Nel comunicato diffuso dal settimanale, si legge: “L’ex premier è stato fotografato all’interno di un autogrill, in un momento di pausa del suo viaggio di ritorno da Merano verso casa, dove ha fatto acquisti per sé (prodotti gastronomici e libri), per i nipotini (giochi) e per i suoi cagnolini (peluches) e non si è risparmiato tra selfie e autografi”.

Un’estate per rimettersi in forma in vista della prossima campagna elettorale. Secondo il settimanale, “l’ex premier ha trascorso un’estate tranquilla di lavoro e di sport, per gran parte del tempo ad Arcore, dove ha seguito un programma di remise en forme (5 chilometri di jogging e mezz’ora di piscina al giorno) e un regime alimentare disintossicante composto soprattutto da verdura, frutta e proteine che gli ha fatto perdere molti chili”. Il presidente Berlusconi compirà 81 anni il prossimo 29 settembre e a quanto pare voleva arrivare a questo traguardo in grande forma.

(Foto: CalcioMercato.com)