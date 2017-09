Bettarini e Venier amici: che ne pensa SuperSimo?

Come anche i sassi ormai sapranno, l’ex calciatore Stefano Bettarini è stato per tanti anni marito della conduttrice Simona Ventura. Dopo il divorzio, il loro rapporto non è stato sempre idilliaco, anzi: in seguito ad alcuni commenti fatti dallo stesso Bettarini nella casa del Grande Fratello VIP, Simona si sentì offesa e ci fu addirittura qualcuno che parlò di possibili querele. Tra i due, comunque, alla fine è tornata la serenità, nonostante le loro strade si siano divise.

La storia tra i due ex è tornata al centro della cronaca scandalistica poiché Stefano, in questi giorni, è stato paparazzato assieme a Mara Venier, ex migliore amica di Ventura, con la quale ora sembra esserci un poco di maretta. Mara e Simona, che si conoscono ormai da anni, oltre all’amicizia, sono legate da questioni familiari: la prima è infatti sposata con il padre del compagno della seconda.

Ma qual è la ragione per la quale Venier e Bettarini si sono incontrati? Nessuno ancora lo sa. Potrebbe essere stata una semplicissima casualità, ma c’è già chi li vorrebbe vicini per questioni lavorative: che tra i due possa nascere quanto prima una collaborazione? Ancora non c’è dato saperlo, anche perché Mara pure quest’anno dovrebbe essere impegnata con “Tu si que vales”.

Simona, comunque, ancora non ha commentato quanto accaduto, ma potrebbe comunque decidere di soprassedere, visti i precedenti litigi che l’hanno vista coinvolta sia con Venier che con Bettarini.

Quel che è certo è che questa storia terrà banco ancora per molto tempo o, almeno, fin quando i diretti interessati non spiegheranno come mai sono stati paparazzati assieme.

[fonti articolo: ilgiornale.it, ultimenotizieflash.com, tgcom24.mediaset.it]

[foto: ultimenotizieflash.com]