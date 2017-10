Bobo Vieri e Costanza Caracciolo stanno insieme

La storia d’amore tra Christian Vieri e il mondo delle veline è cosa nota a molti appassionati e non di calcio. La prima a cader vittima del fascino dell’ex bomber di Juventus, Lazio, Milan e Inter fu la bellissima Elisabetta Canalis. I due vissero una lunga storia d’amore fatta di alti e bassi che, una volta terminata, condusse lei fra le braccia di George Clooney.

Dopo Ely fu la volta di un’altra bellissima, Melissa Satta. Anche con Melissa, Bobo attira l’attenzione dei media nazionali, che fanno di tutto per poter avere qualche notizia in più sulla loro storia. Archiviato l’amore con Satta, Christian vive altre storie, più o meno importanti: l’ultima, una di quelle che hanno lasciato più il segno è stata con Jazzma Kendrick.

Anche con la modella però la storia è naufragata e Bobo, dopo aver passato poco tempo da single, sembra aver ritrovato l’amore con Costanza Caracciolo.

L’ex velina bionda ha postato una foto su Instagram che la ritrae seduta sulle gambe del suo amato in un locale: l’immagine è accompagnata dalla scritta “happy saturday” e da un cuore.

Lo scatto non ha attirato le simpatie di tutti e infatti non è mancato qualche commento negativo da parte dei fan di Bobo. Siamo certi che la novella coppia non si farà di certo intimorire da qualche parere contrario. D’altra parte Christian e Costanza hanno la pelle dura ed essendo celebrità sanno come affrontare anche queste cose.

Noi non possiamo altro che sperare che Costanza sia quella giusta e che i due possano vivere insieme un infinito idillio d’amore.

[fonti articolo: unionesarda.it, vanityfair.it, quotidiano.net]

[foto: fcinter1908.it]