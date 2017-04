Boldi scrive a De Sica: “Voglio lavorare con te, ma tua moglie…”

La coppia Massimo Boldi/Christian De Sica, quest’ultimo figlio di Vittorio uno dei più grandi geni dell’arte cinematografica, ha dato vita ad alcuni dei film “comici” più amati dal pubblico e stroncati dalla critica. I due, dopo aver lavorato tanti anni insieme, hanno deciso di dirsi addio qualche tempo fa; ciò nonostante Boldi sembra che abbia intenzione di tornare a collaborare con l’attore romano.

Lo dice il diretto interessato, scrivendo una lettera a Christian: lettera che, però, assume toni malinconici. Boldi ha infatti inviato la missiva tramite il settimanale di gossip “Chi” e ha scritto:

“Caro Christian, ti scrivo perché sono addolorato o forse semplicemente dispiaciuto. Mi spiace vedere questo tuo lato debole che il pubblico, il tuo pubblico, il nostro pubblico, non conosce. La tua debolezza ha un nome: Silvia, tua moglie. Lei, la tua agente, che decide, che programma la tua vita da sempre, anzi, da quando hai iniziato ad avere successo, da quando abbiamo iniziato ad avere successo con Aurelio De Laurentiis, 28 anni fa. Oggi è passato più di un quarto di secolo e tra noi che cosa resta? Solo qualche messaggino. No, non lo accetto. Mi manca Christian, il mio amico, troppo, tanto. So che prima di ogni trasmissione della quale sei ospite, tua moglie dice: “Niente domande su Boldi”. Perché? Sono il diavolo? Che cosa avrei fatto? Di che colpa mi devo autocondannare?”.

Insomma, Boldi non le manda proprio a dire: l’attacco frontale fatto ai danni della moglie di De Sica non sappiamo quali effetti sortirà e risposte da parte dei diretti interessati ancora non sono arrivati, ma non ci stupiremmo se la coppia decidesse di rispondere per le rime. Come andrà a finire? Torneremo a gustarci quelle gustosissime gag sui grandi schermi cinematografici?

