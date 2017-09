Bracconeri tuona ancora contro la Kyenge e gli islamici

Buzzicona non è un’offesa. L’ex ragazzo della mitica 3 C e usciere per tantissimi anni del programma Forum, condotto da Rita dalla Chiesa, è tornato ad attaccare l’ex ministra dell’Integrazione del governo Letta, Cécile Kyenge, e gli islamici. Intervistato dal programma Radio Cusano Campus, Bracconeri ha affermato: “Il post sulla Kyenge era mio, io non l’ho insultata, semplicemente non ricordando come si chiamasse l’ho apostrofata buzzicona, ma buzzicona non è un’offesa, Alberto Sordi ci chiamava la moglie. Non è bello dire ad una donna buzzicona? Non è neanche bello che una congolese faccia il Ministro in Italia. Lei non è italiana, è congolese, punto”.

Bracconeri non chiede scusa alla Kyenge. L’ex usciere di Forum prosegue attaccando il governo e afferma di non voler chiedere scusa all’ex ministra: “Siamo stanchi di subire da un Governo non eletto da nessuno delle imposizioni che alla maggioranza della gente non vanno bene. Chiedere scusa alla Kyenge? No, è lei che deve chiedere scusa a me e agli italiani. Quando arriverà un altro governo questa gente verrà denunciata. Io spero che li denuncino tutti. Posso anche abbracciare la Kyenge, io non sono razzista. Io ce l’ho semplicemente con chi vuole per forza farci accettare una religione nello Stato Italiano, la religione musulmana. Io la religione musulmana non la voglio. I musulmani non li voglio. Ho le palle per dire che a me non sta bene questa situazione”.

Bracconeri elenca anche i motivi per i quali gli islamici non gli sono poi così simpatici: “Le donne sposate con i musulmani in Italia pesano tutte 130 chili, non troverebbero nessun uomo disposto ad andare con loro, e allora si mettono con i musulmani. Queste signore non molto carine si mettono con questi signori musulmani, prestanti, con bei fisici, e ci fanno anche dei figli. Per questo certe signore difendono i musulmani. La donna brutta sfrutta questa situazione pensando di avere un ritorno amoroso o sessuale. Questa è la realtà, non scandalizzatevi. Avete mai visto una brutta cicciona, grassa, fatta male, che sta con Gabriel Garko? No! Siccome questi vengono e hanno fame di tutto, si accontentano di avere un piatto caldo con queste signore, magari di avere anche del sesso, invece di farlo con le capre. E non lo dico io, ci stanno le fotografie. Si accoppiano con le capre o con le pecore”. Parola di Fabrizio Bracconeri.

(Fonte: www.liberoquotidiano.it)

(Foto: RomaToday)