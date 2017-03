Chef Rubio: è guerra aperta con J-Ax e Fedez

Chef Rubio è uno dei personaggi più divertenti che siano emersi dalla scena televisiva italiana negli ultimi anni. Cuoco di grande esperienza, persona impegnata nel sociale e volto divenuto ormai noto a molti, Rubio è anche molto attivo sui social network.

Proprio via social, lo chef di Frascati ha avuto, in questi ultimi giorni, un forte scontro con i rapper Fedez e J-Ax. In realtà l’antipatia tra Rubio e Fedez risale a tempo addietro, ma questa volta a scatenare il putiferio è stato un tweet del primo, che ha scritto “quando Federico a 16 anni nascondeva una pistola nello zaino. Io nello zaino c’avevo la pizza bianca, mi madre non me dice quello che devo fa da circa 20 anni e me vesto come c* me pare”. Il tutto riferito al fatto che, nel corso di un’intervista, il rapper ha dichiarato che a vestirlo è la fidanzata.

In difesa di Fedez, che ha preferito rimaner fuori dalla questione, è arrivato l’immancabile J-Ax, che ha scritto a Rubio “E i c* tuoi nello zaino non lì tenevi? sparati @rubio_chef #bastabullismo su @Fedez”. Da qui in poi parte un botta e risposta senza fine che vede il popolo di internet diviso in due fazioni. Rubio ribatte subito dicendo a J-Ax “@Jax cucciolo mio perché usi a sproposito il termine bullismo? Ah dimenticavo che hai chi ti dice cosa dire #piangoacomando. E poi te cascano i c* quando nella stessa frase trovi bullismo e sparati. Davvero avete un seguito? Se me li affidate me li accollo io”. A questo punto il rapper milanese apostrofa lo chef come un “morto di fama”, con un gioco di parole estremamente ovvio.

Insomma, un catfight un filino banale ma che di certo ha appassionato e divertito i tanti fan di entrambi i personaggi. Ora c’è solo da chiedersi quando Fedez dirà qualcosa sull’accaduto. Sempre che decida di farlo.

[fonti articolo: lastampa.it, ilgiornale.it, ilfattoquotidiano.it]

[foto: today.it]