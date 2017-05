Chiara e Fedez: la proposta di matrimonio è finalmente arrivata

Chiara Ferragni e Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, sono due delle persone più ammirate e invidiate d’Italia: da una parte c’è lei, la fashion blogger più famosa e amata del mondo, dall’altra c’è lui, rapper, personalità televisiva e vera e propria macchina da soldi. I due, come ormai anche i sassi sapranno, stanno vivendo una vera e propria favola d’amore, e qualche ora fa hanno deciso di portare la loro relazione a un livello superiore: scoop degli scoop, Fedez ha infatti deciso di chiedere la mano di Chiara.

Come? Ma nel modo più romantico e plateale a cui possiate immaginare: durante un concerto. Il rapper si trovava sul palco dell’arena di Verona assieme al suo collega e amico J-Ax, quando ha chiesto alla sua ragazza (che naturalmente era presentissima) di salire sul palco: a quel punto Federico, come di consueto in queste occasioni, si è inginocchiato e ha fatto la proposta davanti a un’arena di Verona gremita di fan. A rendere ancor più speciale l’occasione ha contribuito il fatto che, ieri 7 Maggio, Chiara compisse 30 anni! Un compleanno che, ne siamo sicuri, non scorderà tanto facilmente.

Il romantico Federico ha chiesto a Chiara di sposarlo, con tanto di anello e le ha detto “Non servono anelli, ma per chiederti quello che sto per chiederti forse sì”. Come è logico che sia, i fan sono scoppiati in un lungo grido di felicità per la coppia e Chiara, visibilmente commossa ha risposto sì e ha poi baciato il fortunatissimo futuro sposo.

Insomma, una storia d’amore che non sembra proprio conoscere momenti bui: noi non possiamo far altro che augurare il meglio a Federico e Chiara per la loro futura vita da marito e moglie.

