La coppia formata dalla blogger di moda Chiara Ferragni e dal rapper Fedez è una delle più ammirate e invidiate del jet set italiano. D’altra parte lei è una delle blogger di moda più influenti al mondo e lui è uno dei rapper più in voga in Italia, nonché il giudice più amato di X-Factor.

Quando i due hanno dichiarato di volersi sposare, i fan sono andati in visibilio e hanno cominciato ad attendere in maniera spasmodica l’arrivo del giorno del fatidico “sì”. Sembra che la data del matrimonio si stia avvicinando in maniera sempre più concreta: i due fidanzati, infatti, sarebbero davvero prossimi al grande evento. A conferma di ciò arriva una foto postata da Chiara con la scritta “can’t wait for ours”: la blogger e il fidanzato in questi giorni si trovavano in Costa Azzurra per partecipare al matrimonio della brand manager di Chiara.

Avvolti da un’aria di gran festa, i due sono apparsi raggianti e legati come non mai e sembra proprio che il loro idillio d’amore non abbia fine.

Nonostante, dunque, ancora i ragazzi non abbiano comunicato la data ufficiale del loro matrimonio, ormai non ci sono più dubbi sul fatto che quel giorno sia alle porte. E noi siamo certi che Chiara e Fedez sapranno organizzare una cerimonia e una festa da mille e una notte, circondati da tutti i loro amici e parenti, ma anche dai loro tanti fan, che ormai da anni li seguono con affetto.

[fonti articolo: spettacolo.tiscali.it, milleunadonna.it, kikkapress.com, ilgiorno.it]

[foto: instagram.com]