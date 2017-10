Chiara Ferragni è incinta: il rapper Fedez diventerà Papà di Leone

Chiara Ferragni è incinta di Fedez. I sospetti di una gravidanza c’erano tutti ed era ormai da diverso tempo che il gossip e i fan si interrogavano sull’eventuale gravidanza di Chiara Ferragni. Ora è ufficiale, come anticipato dal sito del settimanale Oggi: la fashion blogger aspetta un maschietto dal compagno Fedez. A confermare la notizia alla rivista un amico dei due.

La coppia avrebbe già scelto il nome per il figlio: Leone. La Ferragni, 30 anni, ha lanciato nel 2009 il blog di moda “The blonde salad”. La relazione con il rapper Fedez è nata invece nel 2016 ma a quanto pare procede a gonfie vele visto che i due presto convoleranno anche a nozze. Infatti, il sei maggio 2017, durante il concerto del rapper all’Arena di Verona, lui le ha chiesto di sposarlo in diretta tv. La Ferragni, emozionata, gli ha detto sì tra gli applausi del pubblico. La loro storia è nata dopo che il rapper ha citato la fashion blogger nella sua canzone “Vorrei ma non posto”. Si sono prima conosciuti sul social Instagram e poi dal vivo a Los Angeles, dove lei vive dal 2013.

Tanti auguri a Fedez e a Chiara Ferragni per questa lieta notizia dalla redazione di DGMag!

(Foto: ClioMakeUp)